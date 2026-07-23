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سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک فروند از سه فروند کشتی نفتکش متخلف که قصد عبور از مسیر ناایمن تنگه هرمز را داشتند، دچار آتشسوزی شد و دو کشتی دیگر با سرعت به عقب برگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله قاصم الجبارین
قاتلوهم حتی لاتکون فتنه
ملت عظیمالشأن و بپاخاسته ایران اسلامی؛ حضور عاشقانه شما در صحنه، نبرد با استکبار را روح بخشیده و دعای خیر شما پیروزی رزمندگان بر دشمن متجاوز را تضمین کرده است.
سه فروند کشتی نفتکش با تحریک و وسوسه ارتش کودککش آمریکا قصد عبور از مسیر مینگذاری شده جنوب تنگه هرمز را داشتند که پس از انفجار و آتشسوزی شدید در یکی از آنها، دو فروند دیگر با سرعت دور زدند و به عقب برگشتند.
نیروی دریایی مقتدر سپاه تأکید میکند که تنگه هرمز در کنترل ما و تا زمان ادامه شرارتهای آمریکا در منطقه، بهطور کامل مسدود است و هیچ نفتکشی وارد و خارج نخواهد شد و هر کشتی که فریب آمریکا را بخورد و قصد عبور بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، به همین سرنوشت دچار خواهد شد.
به آمریکای متجاوز و کودککش اخطار میکنیم که از شرارت در این منطقه حساس و به خطر انداختن کشتیهای تجاری و بازی با امنیت انرژی جهان دست بردارید.
به مداخلههایی که جز بحران انرژی و کاهش کود کشاورزی برای جهان نتیجه ای ندارد، پایان دهید؛ این شرارتها جز بیاعتباری بیشتر و شکست جبرانناپذیری که بهزودی خواهید چشید، نتیجه ای برای شما نخواهد داشت.
به یاری خدا عملیات تنبیهی برای این تخلف، انجام خواهد شد.
و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم