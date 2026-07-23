سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک فروند از سه فروند کشتی نفتکش متخلف که قصد عبور از مسیر ناایمن تنگه هرمز را داشتند، دچار آتش‌سوزی شد و دو کشتی دیگر با سرعت به عقب برگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لاتکون فتنه



ملت عظیم‌الشأن و بپاخاسته ایران اسلامی؛ حضور عاشقانه شما در صحنه، نبرد با استکبار را روح بخشیده و دعای خیر شما پیروزی رزمندگان بر دشمن متجاوز را تضمین کرده است.

سه فروند کشتی نفتکش با تحریک و وسوسه ارتش کودک‌کش آمریکا قصد عبور از مسیر مین‌‎گذاری شده جنوب تنگه هرمز را داشتند که پس از انفجار و آتش‌سوزی شدید در یکی از آن‌ها، دو فروند دیگر با سرعت دور زدند و به عقب برگشتند.

نیروی دریایی مقتدر سپاه تأکید می‌کند که تنگه هرمز در کنترل ما و تا زمان ادامه شرارت‌های آمریکا در منطقه، به‌طور کامل مسدود است و هیچ نفتکشی وارد و خارج نخواهد شد و هر کشتی که فریب آمریکا را بخورد و قصد عبور بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، به همین سرنوشت دچار خواهد شد.

به آمریکای متجاوز و کودک‌کش اخطار می‌کنیم که از شرارت در این منطقه حساس و به خطر انداختن کشتی‌های تجاری و بازی با امنیت انرژی جهان دست بردارید.

به مداخله‌هایی که جز بحران انرژی و کاهش کود کشاورزی برای جهان نتیجه ای ندارد، پایان دهید؛ این شرارت‌ها جز بی‌اعتباری بیشتر و شکست جبران‌ناپذیری که به‌زودی خواهید چشید، نتیجه ای برای شما نخواهد داشت.

به یاری خدا عملیات تنبیهی برای این تخلف، انجام خواهد شد.



و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

