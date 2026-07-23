متجاوزان آمریکایی به نقاطی از اطراف مرز شلمچه حمله کردند در این حمله ۲ نفر به شهادت رسیدند.

حمله متجاوزان آمریکایی به اطراف مرز شلمچه و شهادت ۲ نفر

حمله متجاوزان آمریکایی به اطراف مرز شلمچه و شهادت ۲ نفر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان گفت:متجاوزان آمریکایی به نقاطی از اطراف مرز شلمچه و شهر حمله کردند.

ولی الله حیاتی گفت: یک نقطه در اطراف مرز بین المللی شلمچه مورد حمله موشکی دشمن تروریستی آمریکا قرار گرفت.

وی افزود: بر اثر این حمله دو نفر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اضافه کرد در این حادثه یازده نفر نیز مجروح شده‌اند.

حیاتی افزود: اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.