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متجاوزان آمریکایی به نقاطی از اطراف مرز شلمچه حمله کردند در این حمله ۲ نفر به شهادت رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان گفت:متجاوزان آمریکایی به نقاطی از اطراف مرز شلمچه و شهر حمله کردند.
ولی الله حیاتی گفت: یک نقطه در اطراف مرز بین المللی شلمچه مورد حمله موشکی دشمن تروریستی آمریکا قرار گرفت.
وی افزود: بر اثر این حمله دو نفر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اضافه کرد در این حادثه یازده نفر نیز مجروح شدهاند.
حیاتی افزود: اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.