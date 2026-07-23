پخش زنده
امروز: -
معاون امنیتی ـ انتظامی استانداری خوزستان گفت: متجاوزان آمریکایی به نقاطی از اطراف مرز شلمچه و شهر اندیمشک حمله کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی الله حیاتی گفت: یک نقطه در اطراف مرز بینالمللی شلمچه مورد حمله موشکی رژیم تروریستی آمریکا قرار گرفت.
حیاتی اظهار داشت: بر اثر این حمله دو تن به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و ۱۱ تن دیگر مجروح شدند.
معاون امنیتی ـ انتظامی استانداری خوزستان بیان کرد: همچنین یک نقطه از اطراف شهر اندیمشک، مورد حمله موشکی رژیم تروریستی آمریکا قرار گرفت.
حیاتی گفت: خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.