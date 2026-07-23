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نماینده آمریکا در سازمان ملل از تدوین طرحی در دولت ترامپ برای براندازی دولت اورتگا رئیس جمهور کنونی نیکاراگوئه خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به بحران انرژی نیکاراگوئه اعلام کرد که واشنگتن فعالانه اقداماتی را برای «پایان دادن به قدرت دولت فعلی» این کشور آمریکای لاتین تدوین میکند.
والتز با تهدید به اعمال فشارهای اقتصادی و انرژی علیه نیکاراگوئه همچون فشارهای واشنگتن علیه کوبا مدعی شد: «خاموشیهای کوبا یک روی سکه است و روی دیگر آن بهزودی نیکاراگوئه خواهد بود.»
او علت این بحران را توقف ارسال نفت کاراکاس به ماناگوآ و بازداشت و زندانی کردن نیکلاس مادورو، رئیسجمهور قانونی ونزوئلا در عملیات تجاوزکارانه ایالات متحده عنوان کرد.
والتز همچنین از تشکیل یک ائتلاف بینسازمانی در دولت آمریکا با هدف پیشبرد طرح براندازی دولت اورتگا خبر داد. بر اساس این طرح، وزارتخانههای امور خارجه، بازرگانی، خزانهداری و دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، بستهای از اقدامات تنبیهی و مداخلهجویانه را برای سرنگونی دولت اورتگا عملیاتی خواهند کرد.
تهدیدات دولت ترامپ علیه دولت نیکاراگوئه بعد از آن مطرح شدند که دانیل اورتگا، رئیسجمهور نیکاراگوئه، سهشنبه گذشته اعلام کرد برای مقابله با سناریوی براندازانه غرب، دیگر انتخاباتی در این کشور برگزار نخواهد شد.
اورتگا تأکید کرد که مخالفان تحت حمایت آمریکا، «توطئهگران کودتا و خائنان به میهن» هستند و قوانین جدید سدی در مقابل تکرار فتنههای تحت حمایت ایالات متحده خواهد بود.