روزنامه واشنگتن پست با اشاره به کشته‌شدن نظامیان آمریکایی در جنگ علیه ایران، نوشت: این اتفاق آسیب‌پذیری ارتش ایالات متحده در مقابل ایران را نشان داد.

کشته شدن نظامیان آمریکا، آسیب‌پذیری در مقابل حملات ایران را نشان داد

کشته شدن نظامیان آمریکا، آسیب‌پذیری در مقابل حملات ایران را نشان داد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه واشنگتن پست شامگاه چهارشنبه در گزارشی با اشاره به تحولات منطقه و مرگ سربازان آمریکایی نوشت: چهار سرباز آمریکایی که در روز‌های اخیر در جریان جنگ مجدد علیه ایران کشته شدند، همگی به واحد‌های پدافند هوایی اعزام شده و خطر ماندن در پایگاه‌های آسیب‌پذیر در برابر حملات موشک‌های بالستیک و پهپاد‌ها را پذیرفته بودند.

این روزنامه آمریکایی در ادامه تاکید کرد: در جنگی که پهپاد‌ها و موشک‌های دوربرد بر آن تسلط دارند، نیرو‌های آمریکایی که وظیفه دفاع از پایگاه‌ها در برابر حملات احتمالی را بر عهده دارند، آسیب‌پذیرتر شده‌اند.

واشنگتن پست افزود: برخلاف دو دهه جنگ گذشته در افغانستان و عراق که سربازان پیاده و کاروان‌ها اکثر تلفات جنگی را تشکیل می‌دادند، در این درگیری چنین تلفاتی در میان سربازانی روی می‌دهد که هرگز پا به ایران نگذاشته‌اند و در عوض در حملاتی که پایگاه‌هایی را که گاهی صد‌ها مایل دورتر هدف قرار می‌دهند، کشته می‌شوند.

برد بومن، کهنه سرباز ارتش آمریکا و مدیر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها گفت: این تحولات فشار زیادی را بر ارتش ایالات متحده و به‌ویژه واحد‌های پدافند هوایی ارتش وارد کرده است. نیرو‌هایی که در روز‌های اخیر جان خود را از دست داده‌اند، از جمله نیرو‌هایی هستند که به دلیل تغییر ماهیت جنگ، بیشتر در ارتش مستقر شده‌اند.

این کهنه‌سرباز آمریکایی با اشاره به توان نظامی جمهوری اسلامی ایران و چالش شناسایی پهپاد‌های ایرانی گفت: استقلال، هوش مصنوعی و تولید انبوه، کار بسیار دشوار پرسنل پدافند هوایی و موشکی ارتش ایالات متحده را حتی چالش‌برانگیزتر می‌کند.

طبق اعلام فرماندهی تروریستی آمریکا در منطقه (سنتکام)، بیش از ۴۰۰ نفر از نیرو‌های آمریکایی در جنگ علیه ایران مجروح شده‌اند. پنتاگون از اوایل جنگ به صورت دوره‌ای تعداد کل نیرو‌های مجروح و بازگشته به خدمت را گزارش می‌کرد؛ اما در هفته‌های اخیر به‌روزرسانی آمار کلی را متوقف کرده است.

خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس نیز دو روز پیش گزارش داد که مجموع نظامیان کشته‌شده این کشور در جریان پاسخ ایران به تجاوزگری واشنگتن به ۱۷ تن رسیده است.