یک قاضی فدرال نیویورک روز چهارشنبه اعلام کرد که رئیس‌جمهور قبلی ونزوئلا، و همسرش سیلیا فلورس، در تاریخ اول ژوئن ۲۰۲۷ (۱۱ خرداد ۱۴۰۶) محاکمه می‌شوند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مادورو روز چهارشنبه ۲۲ جولای ۲۰۲۶ (۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵) با لباس زندان و در حالی که با ماموران فدرال آمریکا به دادگاهی در منهتن منتقل می‌شد، در برابر قاضی فدرال آلوین هلرشتاین حاضر شد.

بر اساس گزارش های منتشر شده از این دادگاه، مادورو که لباس بژ زندان بر تن داشت، بدون دستبند وارد سالن دادگاه شد و هنگام نشستن پشت میز دفاع، به حاضران با گفتن عبارت «صبح بخیر» به زبان انگلیسی خوشامد گفت.

مادورو در کنار وکلایش آرام به نظر می‌رسید؛ با هر یک از آن‌ها دست داد و هنگام مشورت با آنان لبخند می‌زد. او در طول جلسه کوتاه دادگاه یادداشت‌برداری کرد و قاضی آلوین هلرشتاین پس از پایان جلسه، چند دقیقه فرصت داد تا او با وکلایش به‌صورت خصوصی مشورت کند.

رئیس جمهور سابق ونزوئلا، اتهام‌های تروریسم مرتبط با مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر را رد و اعلام کرده که بی‌گناه است.

«بری پولاک»، وکیل مدافع مادورو، روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت آمریکا و کیفرخواست صادرشده علیه موکلش را به چالش خواهد کشید، زیرا مادورو رهبر یک کشور مستقل بوده و از مصونیت قضایی برخوردار است.

در لایحه‌ای که سه‌شنبه شب ارائه شد، دادستان‌های منهتن و وکلای مدافع مادورو آغاز محاکمه در ژوئن ۲۰۲۷ را پیشنهاد کردند.

مادورو با چهار اتهام جنایی از جمله «توطئه تروریسم مرتبط با مواد مخدر» و «توطئه واردات کوکائین» روبه‌رو است و در صورت محکومیت ممکن است به حبس ابد محکوم شود.

دادستان‌های فدرال آمریکا مادورو و فلورس را متهم کرده‌اند که با کارتل‌های مواد مخدر برای تسهیل انتقال هزاران تن کوکائین به ایالات متحده توطئه کرده‌اند.

زمانی که مادورو و فلورس آخرین بار در ماه مارس در دادگاه حاضر شدند، وکلای مادورو تلاش کردند پرونده را مختومه کنند؛ زیرا وزارت خزانه‌داری آمریکا پرداخت هزینه‌های دفاعی او توسط دولت ونزوئلا را مسدود کرده بود، اما این درخواست پذیرفته نشد.

پس از آن، وکلای مدافع درخواست خود برای رد پرونده را پس گرفتند؛ زیرا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) در ماه آوریل اجازه داد مادورو و فلورس برای پرداخت هزینه وکلای خود از ونزوئلا پولی دریافت کنند.

مادورو که از سال ۲۰۱۳ تا زمان ربایش، دستگیری و انتقال به آمریکا، بر ونزوئلا حکومت می‌کرد و روابطی تیره با آمریکا داشت، در جلسه پنجم ژانویه خود را «اسیر جنگی» خواند.

مادورو در جلسه تفهیم اتهام خود در ماه ژانویه به دادگاه همچنین گفت: «من بی‌گناهم. من مجرم نیستم. من مردی شرافتمند هستم. من همچنان رئیس‌جمهور کشورم هستم.»

در حالی که مادورو و فلورس منتظر آغاز محاکمه خود در یک مرکز بازداشت فدرال در بروکلین نیویورک هستند، کشور آنها پس از وقوع دو زمین‌لرزه شدید و پی‌درپی در ماه ژوئن با یک فاجعه انسانی روبه‌رو شده است.