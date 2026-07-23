خبرگزاری رویترز گزارش داد: با تشدید درگیری میان ایران و آمریکا، نگرانی از بازگشت رکود تورمی به اقتصاد جهان ­بار دیگر افزایش یافته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در این گزارش با استناد به­ اظهارات کارشناسان بانک بارکلیز آمده: رشد قیمت نفت و افزایش ریسک در بازار‌ها می‌تواند فشار تازه‌ای بر اقتصاد و بازار‌های مالی جهان وارد کند.

خطر اقتصادی ناشی از این وضعیت حتی از وضعیتی که جهان در زمان آغاز جنگ علیه ایران در پنج ماه پیش با آن رو به رو بود، می‌تواند بیشتر باشد.

رویترز همچنین گزارش داد: ذخایر نفت اکنون به طور قابل توجهی کاهش یافته و ظرفیت پالایش نفت هم به شدت محدود شده است.

همزمان با تشدید ­­درگیری‌ها در غرب آسیا، بهای جهانی طلا و نفت در معاملات روز چهارشنبه، افزایش یافت.

قیمت هر اونس طلا با بیش از ۲ درصد رشد به ۴ هزار و ۱۶۲ دلار رسید. بهای نقره، پلاتین و پالادیوم نیز با افزایش همراه بود.

همچنین ­قیمت نفت خام برنت با حدود ۳ درصد افزایش، از ۹۵ دلار در هر بشکه فراتر رفت و به بالاترین سطح خود در شش هفته اخیر رسید.

نگرانی از اختلال در عرضه نفت، پس از تغییر مسیر نفتکش‌های حامل نفت عربستان در دریای سرخ­ هم به افزایش قیمت نفت دامن زده است.