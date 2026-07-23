وزیران انرژی آمریکا و عربستان سعودی توافقنامه همکاری هسته‌ای و یک توافقنامه پادمانی دوجانبه را امضا کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت انرژی آمریکا چهارشنبه شب اعلام کرد که کریس رایت وزیر انرژی این کشور و شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان توافقنامه همکاری هسته‌ای موسوم به توافقنامه ۱۲۳ و یک توافقنامه پادمانی دوجانبه را امضا کردند.

واشنگتن مدعی است این توافق، زمینه حضور گسترده شرکت‌های آمریکایی در برنامه هسته‌ای عربستان و اجرای همکاری چند میلیارد دلاری و چند دهه‌ای دو کشور را فراهم می‌کند.

مقام‌های آمریکایی همچنین ادعا کردند این همکاری با رعایت استاندارد‌های ایمنی و عدم اشاعه انجام خواهد شد.

بر اساس اعلام وزارت انرژی آمریکا، توافقنامه همکاری هسته‌ای برای بررسی و تصویب به کنگره این کشور ارسال می‌شود. رژیم صهیونیستی از مخالفان این توافق است.