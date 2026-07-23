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وزیران انرژی آمریکا و عربستان سعودی توافقنامه همکاری هستهای و یک توافقنامه پادمانی دوجانبه را امضا کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت انرژی آمریکا چهارشنبه شب اعلام کرد که کریس رایت وزیر انرژی این کشور و شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان توافقنامه همکاری هستهای موسوم به توافقنامه ۱۲۳ و یک توافقنامه پادمانی دوجانبه را امضا کردند.
واشنگتن مدعی است این توافق، زمینه حضور گسترده شرکتهای آمریکایی در برنامه هستهای عربستان و اجرای همکاری چند میلیارد دلاری و چند دههای دو کشور را فراهم میکند.
مقامهای آمریکایی همچنین ادعا کردند این همکاری با رعایت استانداردهای ایمنی و عدم اشاعه انجام خواهد شد.
بر اساس اعلام وزارت انرژی آمریکا، توافقنامه همکاری هستهای برای بررسی و تصویب به کنگره این کشور ارسال میشود. رژیم صهیونیستی از مخالفان این توافق است.