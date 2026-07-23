چهار فروند نفتکش که قصد عبور از باب المندب را داشتند، در پی محاصره دریایی عربستان مجبور به تغییر مسیر خود شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری رویترز به نقل از داده‌های کشتیرانی اعلام کرد: ۴ فروند نفتکش چهارشنبه مسیر خود را در دریای سرخ تغییر دادند.

آسپیدس - ماموریت دریایی اتحادیه اروپا -­ اعلام کرده در پی هشدار یمن، کشتی‌های آمریکایی، ­­اسرائیلی یا سعودی­ با خطر بیشتری برای حمله مواجه‌اند و این کشتی‌ها باید تا فروکش کردن خطرات، از تردد در دریای سرخ و خلیج عدن خودداری کنند.

روزگذشته هم ۶ کشتی پس از هشدار نیرو‌های مسلح یمن مجبور به بازگشت از باب المندب شدند.

یمن در پاسخ به ۱۰ سال محاصره و حمله اخیر عربستان به فرودگاه صنعاء، از روز دوشنبه محاصره دریایی عربستان را آغاز کرد. ­ ۱۲ درصد از تجارت جهان از تنگه باب المندب در انتهای جنوبی دریای سرخ عبور می‌کند