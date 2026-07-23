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چهار فروند نفتکش که قصد عبور از باب المندب را داشتند، در پی محاصره دریایی عربستان مجبور به تغییر مسیر خود شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری رویترز به نقل از دادههای کشتیرانی اعلام کرد: ۴ فروند نفتکش چهارشنبه مسیر خود را در دریای سرخ تغییر دادند.
آسپیدس - ماموریت دریایی اتحادیه اروپا - اعلام کرده در پی هشدار یمن، کشتیهای آمریکایی، اسرائیلی یا سعودی با خطر بیشتری برای حمله مواجهاند و این کشتیها باید تا فروکش کردن خطرات، از تردد در دریای سرخ و خلیج عدن خودداری کنند.
روزگذشته هم ۶ کشتی پس از هشدار نیروهای مسلح یمن مجبور به بازگشت از باب المندب شدند.
یمن در پاسخ به ۱۰ سال محاصره و حمله اخیر عربستان به فرودگاه صنعاء، از روز دوشنبه محاصره دریایی عربستان را آغاز کرد. ۱۲ درصد از تجارت جهان از تنگه باب المندب در انتهای جنوبی دریای سرخ عبور میکند