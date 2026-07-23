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مجلس نمایندگان آمریکا لایحه بودجه نظامی ۱.۱۵ تریلیون دلاری را برای جنگ افروزی بیشتر تصویب کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب بودجهای بیسابقه، منابع مالی جدیدی را برای تقویت توان نظامی این کشور و ادامه جنگ علیه ایران اختصاص داد. نمایندگان آمریکا لایحه موسوم به قانون مجوز دفاع ملی یک تریلیون و ۱۵۰ میلیارد دلاری را با ۲۱۶ رأی موافق در برابر ۲۱۲ رأی مخالف تصویب کردند.
این مصوبه، مواردی از جمله توسعه تولیدات دفاعی و اجرای طرح «گنبد طلایی» را در بر میگیرد.
روزنامه نیویورکتایمز نیز در گزارشی نوشت، مجلس نمایندگان آمریکا، همزمان با تصویب این لایحه، طرح بودجه ۹۵ میلیارد دلاری برای تأمین مالی جنگ علیه ایران را نیز به تصویب رساند.
این اقدام که فقط شش دموکرات به آن رای موافق دادند و هفت جمهوریخواه به آن رای مخالف دادند، اکنون به سنا ارجاع میشود.