مجلس بلغارستان ­با استقرار حداکثر هشت فروند هواپیمای سوخت‌رسان و ۲۵۰ نظامی نیروی هوایی آمریکا در پایگاه هوایی «بِزمِر» (Bezmer) موافقت کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این مصوبه که پیش‌تر در کمیته دفاعی مجلس به تصویب رسیده بود، با درخواست رسمی واشنگتن و برای پشتیبانی لجستیکی از عملیات نظامی آمریکا در غرب آسیا نهایی شد.

این پایگاه بر اساس توافق‌نامه همکاری دفاعی سال ۲۰۰۶، یکی از مراکز بهره‌برداری مشترک آمریکا و بلغارستان است.

همزمان با بررسی این طرح، شهرداران پنج شهر اطراف پایگاه «بِزمِر» با استناد به نگرانی‌های امنیتی به این تصمیم اعتراض کردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر هشدار داده بود که استفاده از خاک بلغارستان برای عملیات علیه ایران، این کشور را در قبال پیامد‌های چنین اقدامات تجاوزکارانه‌ای مسئول خواهد کرد.