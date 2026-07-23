به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، دولت آمریکا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون حدود ۱۳ میلیارد دلار از درآمد حاصل از فروش نفت ونزوئلا را در اختیار گرفته، اما توضیح شفافی درباره نحوه هزینه‌کرد یا سرنوشت این منابع مالی ارائه نکرده است.

بر اساس این گزارش، پس از آنکه واشنگتن کنترل صادرات نفت ونزوئلا را در دست گرفت، درآمدهای نفتی این کشور که حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد، تحت کنترل آمریکا قرار گرفت.

با وجود انتظار برای بهبود شرایط اقتصادی ونزوئلا، اقتصاددانان می‌گویند شواهدی از رونق اقتصادی مشاهده نمی‌شود .

دونالد ترامپ نیز­ چند روز پیش اذعان کرده بود واشنگتن هزینه عملیات خود را در ونزوئلا از محل درآمدهای نفتی جبران و درآمد قابل توجهی کسب کرده است.