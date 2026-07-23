سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: در یک عملیات نظامی ویژه، دو نفتکش عربستان سعودی به دلیل نقض تصمیم ممنوعیت تردد در دریای سرخ، مورد هدف قرار گرفتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: این عملیات با استفاده از تعدادی موشک بالستیک و کروز و پهپاد انجام شد و به لطف و یاری خدا، حملات دقیق بودند و باعث آتش‌سوزی بزرگی در هر دو کشتی شدند. یکی از نفتکش‌ها «انسلیا» و دیگری «لیلی» نام داشت.

یحیی سریع با بیان اینکه نیرو‌های مسلح یمن تاکنون تقریباً ده کشتی را مجبور به عقب‌نشینی و بازگشت کرده‌اند، افزود: نیرو‌های مسلح یمن به عملیات دریایی خود علیه دشمن سعودی ادامه خواهند داد و به اجرای معادله محاصره در برابر محاصره، ادامه خواهند داد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن به عربستان سعودی هشدار داد: هرگونه تجاوز نظامی به خاک یمن، با عملیات گسترده در عمق خاک آن کشور مواجه خواهد شد.

یحیی سریع تاکید کرد: نیرو‌های مسلح یمن اطمینان می‌دهند که به خواست خداوند، به تعهد خود برای احقاق حقوق ملت و لغو محاصره تحمیل شده ادامه خواهند داد.