به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش‌های دریافتی نخستین کشتی نفتی عربستان در ۷۰ کیلومتری شمال مرز یمن با موشک مورد اصابت قرار گرفت و در حال سوختن است.

گفته می شود ظرفیت کشتی حدودا ۵۰۰ هزار بشکه بوده و از ینبع حرکت کرده بود.

این رویداد در حالی است که نیرو‌های مسلح یمن از روز دوشنبه از اعمال محاصره دریایی بر عربستان سعودی در دریای سرخ و در پاسخ به ۱۵ سال محاصره هوایی یمن خبر دادند.

انصارالله یمن اعلام کرده است که تا زمان رفع محاصره هوایی یمن، محاصره دریایی عربستان سعودی برطرف نخواهد شد.