به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این سازمان‌ها - شامل فدراسیون بین المللی حقوق بشر، حقوقدانان پیرو احترام به حقوق بین الملل، کانون بین المللی عدالت برای فلسطینیان، اتحادیه حقوق بشر و قانون برای فلسطین – با استناد به رای دیوان بین‌المللی دادگستری درباره غیرقانونی بودن شهرک‌های صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از دولت فرانسه خواستند با عمل به تعهدات بین المللی خود، فعالیت این شرکت‌ها را متوقف کند.

پیش از این برخی کشور‌ها از جمله­ بلژیک، ایرلند و هلند واردت کالا از شهرک‌های صهیونیست نشین را ممنوع کردند و دیگر اعضای اتحادیه اروپا هم درحال بررسی این موضوع هستند