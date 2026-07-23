به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مقام‌های آمریکایی می‌گویند حریق هواپیمای "ام وی - ۲۲ بی آسپری" در جریان تمرین آموزشی و فرود روی داده است.

گفته شده­ این حادثه بدون تلفات بوده است. ­

مقامات نیروی دریایی آمریکا در این خصوص اعلام کردند که این هواپیما، از اسکادران تیلت‌روتور نیروی دریایی مستقر در نیو ریور در کارولینای شمالی، دچار آتش‌سوزی در محفظه سمت راست خود شد.

به گفته سرگرد جو لایتنر مدیر ارتباطات و عملیات، این هواپیما در آریزونا در حال پشتیبانی از رزمایش Savage Jackal (یک رزمایش آموزشی به فرماندهی نیروی هوایی مستقر در پایگاه نیروی هوایی دیویس-مونتان در توسان) بود که طعمه حریق شد.

دو هفته قبل نیز یک فروند اف ۱۶ آمریکایی متعلق به نیروی هوایی یونان پس از­ فرود اضطراری در غرب این کشور، دچار آتش سوزی شد