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فرانسه اعلام کرد: پنج هزار و ۷۶۴ نفر بر اثر گرمای شدید جان خود را در این کشور از دست دادهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش سازمان سلامت عمومی فرانسه این آمار، بالاترین میزان مرگومیر ناشی از موج گرما در ۲۳ سال گذشته تاکنون به شمار میرود.
همزمان، سازمان هواشناسی اسپانیا هم برای بخشهایی از مناطق این کشور هشدار قرمز گرما صادر کرد و درباره افزایش دما به بیش از ۴۴ درجه سانتیگراد هشدار داد.
در پی تشدید گرما، آتشسوزیهای گسترده نیز بخشهای مختلف اسپانیا را فرا گرفته است. نخستوزیر این کشور اعلام کرد بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از مناطق جنگلی این کشور بر اثر آتش سوزی از بین رفته است.