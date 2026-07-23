شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» به نقل از منابع آگاه گزارش داد هزینه واقعی جنگ آمریکا علیه ایران به‌مراتب بیش از برآورد ۳۷.۵ میلیارد دلاری وزارت جنگ آمریکا است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سه منبع آگاه اعلام کردند رقم اعلام‌شده از سوی «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا، فقط بخشی از هزینه‌های جنگ را شامل می‌شود و هزینه‌های ساخت‌وساز و بازسازی تأسیسات نظامی آسیب‌دیده در آن محاسبه نشده است.

بر اساس گزارش‌ مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی ارتش آمریکا بخش قابل توجهی از موجودی مهمات دقیق خود را مصرف کرده؛ از جمله نزدیک به ۵۰ درصد یا بیشتر از رهگیرهای تاد و پاتریوت.

در هفته های گذشته برخی منابع امریکایی هزینه جنگ امریکا باایران را حدود یکصد میلیارد دلار برآورد کرده اند.