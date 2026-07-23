با ادامه حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، یونسکو آثار باستانی شهر صور را در فهرست میراث جهانی در معرض خطر قرار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل اعلام کرد: شماری از آثار باستانی شهر صور در حمله های اسرائیل آسیب دیده و ادامه حملات مانع از حفاظت و ترمیم آثار باستانی شده است.

غسان سلامه، وزیر فرهنگ لبنان هم تاکید کرد ­­اسرائیل به هیچ یک از قوانین بین المللی متعهد نیست و آثار باستانی جنوب لبنان در معرض آسیب و تخریب هستند.

رژیم صهیونیستی چهارشنبه نیز با نقض آتش بس شهر صور، بنت جبیل و تپه علی طاهر را هدف حملات ­­توپخانه ای متعدد قرار داد.

وزارت بهداشت لبنان هم اعلام کرد از 11 اسفند تاکنون، در نتیجه­ حملات اسرائیل،­ چهار هزار و 328 ­لبنانی شهید و دوازده هزار و­ ۲۳۲ نفر زخمی شده اند