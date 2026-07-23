شرکت هواپیمایی هلندی «کی‌ال‌ام»­ تعلیق پروازهای خود به دبی، ریاض و دمام عربستان­ را تا پانزدهم شهریور تمدید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، همزمان، آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا نیز با اشاره به وخامت اوضاع امنیتی، از شرکت‌های هواپیمایی خواست از پرواز در حریم هوایی اردن خودداری کنند.

این آژانس هشدارهای پیشین درباره پرواز بر فراز بحرین، کویت، قطر، امارات، دریای عمان، عراق و لبنان را تا نهم شهریور تمدید کرد.

در پی تشدید ناامنی‌ها، شماری از شرکت‌های بزرگ هواپیمایی جهان از جمله گروه لوفت‌هانزا، ایرفرانس، بریتیش ایرویز، دلتا و­­یونایتد­­­نیز بخشی از پروازهای خود به مقاصد مختلف منطقه غرب آسیا را لغو یا برای هفته‌ها و ماه‌های آینده تعلیق کرده‌اند.