اوقات شرعی یکم مرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز پنجشنبه یکم مرداد ۱۴۰۵، ۸ صفر ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۳ جولای ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۳ و ۵۴ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۲۶ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۱۷ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۳۶ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۷ دقیقه

ذکر روز پنجشنبه:

۱۰۰ مرتبه لال اله الا الله الملک الحق المبین

حدیث روز:

امام رضا علیه السلام فرمود: لَیْسَ بَیْنَ الْوالِدِ وَ وَلَدِهِ رِبا وَ لا بَیْنَ الزَّوْجِ وَ الْمَرأَةِ رِبا.

بین پدر و فرزند و بین شوهر و همسرش ربا (حرام) نیست. (فقه الرضا علیه السلام ص ۲۵۸)

احکام شرعی:

سزارین زنى که توانایى زایمان طبیعى دارد



سوال: برخى از خانم‌هاى حامله که مى‌توانند به وضع طبیعى زایمان کنند، اصرار دارند که سزارین شوند تا درد کمترى را تحمل کنند. در این زمینه نظر حضرت عالى چیست؟



جواب) اگر ضررى براى خود مادر یا کودک نداشته باشد، منعى ندارد. (استفتائات مقام معظم رهبری)