منابع خبری از وقوع چند انفجار پیاپی در اَربیل خبر دادند و اعلام کردند: دست‌کم پنج انفجار این شهر را لرزانده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه «المیادین» با اعلام خبر شنیده شدن صدای انفجاری در آسمان اربیل در کردستان عراق اعلام کرد که این انفجار ناشی از حمله و بمباران مقر‌های متعلق به گروهک تجزیه‌طلب کرد در این منطقه بوده است.

هنوز جزئیات بیشتری از حجم خسارات یا تلفات احتمالی این حمله و منشأ دقیق شلیک‌ها منتشر نشده است.

این رویداد در حالی است که پیش از این نیز گزارش‌هایی از فعال شدن سامانه‌های پدافندی در اربیل مخابره شده بود.

رسانه‌ها بامداد چهارشنبه نیز از وقوع آتش سوزی گسترده در مقر گروه‌های کُرد تجزیه طلب مخالف ایران در اقلیم کردستان عراق خبر دادند.

رسانه‌های عراقی اعلام کردند که به دنبال حملات پهپادی به مقر گروه‌های کُرد تجزیه طلب مخالف ایران در کوه ازمر در استان سلیمانیه در شمال عراق، آتش سوزی گسترده‌ای در این منطقه به وقوع پیوسته است.

رسانه‌های عراقی سه شنبه شب از حملات پهپادی و موشکی به پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در اربیل و مقر گروه‌های کُرد تجریه طلب مخالف ایران در سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق خبر داده بودند.