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تصادف خودروی سواری با شتر، در جاده سیریک به میناب جان چهار نفر را گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرماندار شهرستان سیریک گفت: یک دستگاه خودروی سواری پس از برخورد با یک نفر شتر، با یک دستگاه تریلی نیز برخورد کرد که در پی این سانحه، چهار نفر از سرنشینان خودروی سواری در دم جان باختند.
رضا شهیدیان افزود: این حادثه ساعت ۲۱ چهارشنبه شب در جاده اصلی سیریک–میناب، پیش از مجتمع خدماتی رفاهی هیراد و در محدوده روستای طاهرویی رخ داد.
وی گفت: راننده خودرو که به شدت مصدوم شده بود، برای ادامه درمان به بیمارستان میناب منتقل شد.
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جان باختگان این حادثه یک دختربچه ۶ ساله، یک خانم و یک آقای حدودا ۳۰ ساله و یک خانم ۶۰ ساله از اهالی روستای پگو سیریک بودند.
فرماندار سیریک با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بر ضرورت ارتقای ایمنی محور سیریک–میناب و رفع نقاط حادثهخیز آن تأکید کرد و افزود: این مسیر به دلیل پیچهای خطرناک، عرض کم جاده و تردد حیوانات، از محورهای پرحادثه استان به شمار میرود و نیازمند اجرای اقدامات اساسی برای کاهش سوانح رانندگی است.