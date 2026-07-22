به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، و به نقل از رسانه باشگاه آلومینیوم، مصوبه هیئت مدیره شرکت آلومینیوم ایران، اعضای جدید هیئت مدیره موسسه فرهنگی ورزشی فرزانگان آلومینیوم اراک با نگاه تقویت ساختار مدیریتی باشگاه، برنامه‌ریزی برای تداوم حضور مقتدرانه و حمایت و ادامه تیمداری در شهر اراک معرفی شدند.

بر همین اساس در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵، جلسه هیئت مدیره ایرالکو در خصوص معرفی ترکیب جدید هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی فرزانگان آلومینیوم اراک با حضور مدیرعامل شرکت برگزار که با استعفای محمد رجائیان موافقت شد و محمد محمدی به‌عنوان سرپرست مدیرعاملی و عضو هیئت مدیره باشگاه منصوب گردید.

طی این جلسه، محمد محمدی به‌عنوان سرپرست باشگاه و عضو هیئت مدیره، علی شیدایی و حمیدرضا امیدوار به‌عنوان اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه آلومینیوم اراک، ضمن دریافت احکام خود از جناب آقای دکتر عظیمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ایرالکو، معرفی شدند تا ضمن بهره‌گیری از دانش، تجربه و توان مدیریتی خود و رویکردی برنامه‌محور، مسؤولیت هدایت و راهبری این تیم را بر عهده بگیرند و از زحمات و مساعی ارزشمند مدیرعامل و عضو پیشین هیئت مدیره باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک محمد رجائیان و اعضای پیشین هیئت مدیره محمد شریفی و محمدرضا بیهقی، در مدت زمان تصدی مسئولیت، تقدیر و تشکر به عمل آمد.

طی این نشست، اعضای هیئت مدیره ایرالکو اظهار امیدواری نمودند که با استقرار تیم جدید مدیریتی، شاهد عملکردی درخشان‌تر از گذشته و دستیابی به جایگاه‌ی بهتر در لیگ برتر باشیم.

هیئت مدیره جدید باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم در نخستین مواضع خود، بر ادامه حمایت همه‌جانبه از تیم فوتبال آلومینیوم و تداوم حضور قدرتمند این باشگاه در رقابت‌های لیگ برتر تأکید کرد.

اعضای هیئت مدیره این باشگاه همچنین با اشاره به جایگاه ویژه باشگاه آلومینیوم در میان مردم سرزمین آفتاب، استان مرکزی، اعلام نمودند با اتکا به ظرفیت‌های تیم، حمایت هواداران پرشور و همراهی خانواده بزرگ آلومینیوم، این تیم در شهر اراک به فعالیت خود ادامه خواهد داد و حفظ و تقویت تیم فوتبال و ماندگاری این تیم در شهر اراک، از مهم‌ترین اولویت‌های باشگاه خواهد بود.

بدین ترتیب، ترکیب اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه آلومینیوم اراک به این شرح است:

محمد محمدی (سرپرست مدیرعاملی و عضو هیئت مدیره)

علی شیدایی

میثم مجیدی

افشین انصاری

حمیدرضا امیدوار