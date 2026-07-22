مردم انقلابی ارومیه در یکصد و چهل و چهارمین شب از شب‌های حماسه و ایستادگی پاسخ لفاظی‌های ترامپ را دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در یک صد و چهل و چهارمین شب از تجمعات شبانه مردم ارومیه باردیگر با حضور گسترده و آگاهانه خود ضمن محکوم کردن جنایات دشمنان در به شهادت رساندن هم وطنان بی گناه به ویژه دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب برانتقام از عاملان این جنایات تاکید کردند.

مردم ارومیه با سردادن شعارهای انقلابی تهدیدات و لفاظی های ترامپ را در خصوص حمله به زیرساخت‌های کشور محکوم و پاسخ پشیمان‌کننده نیروهای مسلح به دشمن متجاوز را خواستارشدند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع همچنین بر صیانت واعمال حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تاکید کردند.