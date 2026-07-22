مردم آذربایجان‌غربی در یک صد و چهل و چهارمین شب از شب‌های حماسه و حضور، همنوا با دیگر ایرانیان غیور برخونخواهی دانش آموزان شهید میناب تاکیدکردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در یک صد و چهل و چهارمین شب از شب‌های حماسه و حضور ملت ایران و همزمان با احراز هویت و تشییع برخی از پیکرهای دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب پس از ۱۴۵ روز، مردم آذربایجان غربی نیز فریاد خونخواهی این شهدای مظلوم را سردادند.

شرکت کنندگان در این تجمعات جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن هم وطنان بی گناه به ویژه رهبر شهید انقلاب را محکوم و بر انتقام خون شهدا و پاسخ کوبنده و پشیمان کننده نیروهای مسلح به تجاوزات دشمن تاکید کردند.