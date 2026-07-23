محور هرات – هرابرجان به طول ۲۸ کیلومتر در دست اجرا است که از این میزان، ۱۰ کیلومتر زیر بار ترافیک قرار دارد و ۱۰ کیلومتر دیگر نیز در مراحل عملیات اجرایی بوده و تا پایان شهریورماه سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استان یزد: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد به همراه نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل مدیریت بحران استان، فرماندار شهرستان خاتم و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از روند عملیات اجرایی باند دوم محور هرات–هرابرجان بازدید کرد.

در این بازدید، آخرین وضعیت پیشرفت اجرایی این پروژه راهسازی مورد بررسی قرار گرفت، محور هرات–هرابرجان به طول ۲۸ کیلومتر در دست اجرا است که از این میزان، ۱۰ کیلومتر زیر بار ترافیک قرار دارد و ۱۰ کیلومتر دیگر نیز در مراحل عملیات اجرایی بوده و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده تا پایان شهریورماه سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

همچنین ۸ کیلومتر باقیمانده این محور نیز در مراحل بعدی اجرایی تکمیل خواهد شد تا با بهره‌برداری کامل از این پروژه، ایمنی تردد، کاهش زمان سفر و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل در این مسیر مهم به نحو قابل‌توجهی افزایش یابد

در جریان این بازدید، مسئولان بر تسریع در روند اجرای عملیات و رفع موانع احتمالی پروژه تأکید کردند.