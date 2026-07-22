معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه، با هشدار به دولت‌های اروپایی تأکید کرد: هر کشوری که پایگاه یا سرزمین خود را در اختیار متجاوز قرار دهد، شریک تجاوز محسوب خواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریب‌آبادی؛ معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:

" ‏در نشست با ۲۵ نفر از سفرا و کارداران اروپایی، مواضع جمهوری اسلامی ایران درخصوص مسائل جاری و اقدامات جنایتکارانه آمریکا را تشریح و خاطرنشان کردم در جنگ ۴۰ روزه شکست سختی را به متجاوزان تحمیل کردیم.

در دور جدید تجاوز نظامی نیز قاطعانه از سرزمین و منافع ملی خود دفاع می کنیم. ‏این جنگ‌ها، هیچ دستاورد راهبردی برای آمریکا ایجاد نکرده و فقط صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی را به مخاطره می اندازند.

همچنین گفتم انتظار می رود که اروپا از منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل صیانت کرده و تجاوز را محکوم کند. ‏البته معدودی از اروپایی ها مانند اسپانیا مواضع اصولی اتخاذ کردند.

لازم است دولت‌های اروپایی توجه داشته باشند که در اختیار قراردادن پایگاه و سرزمین به متجاوز، آنها را در زمره متجاوزین قرار خواهد داد. انتظار از اروپا این است که پیشران دیپلماسی باشد و نه دنباله‌رو نیروی متجاوز. "