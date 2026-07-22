امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

بازتاب غم میناب در فضای مجازی

وداع با پاره های تن، داغ تازه و دوباره میناب؛ کلید واژه های پر تکرار اهالی فضای مجازی در وداع با 34 شهید تازه تفحص شده مدرسه شجره طیبه میناب که امروز رخ در نقاب خاک کشیدند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- ۲۲:۱۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
شب سیاه رادارهای آمریکا در منطقه
شب سیاه رادارهای آمریکا در منطقه
۱۴۰۵-۰۴-۳۰
تشکیل زنجیره انسانی در کنار خلیج همیشه فارس
تشکیل زنجیره انسانی در کنار خلیج همیشه فارس
۱۴۰۵-۰۴-۲۹
چشم دنیا در مقابل تجاوزات آمریکا باز است
چشم دنیا در مقابل تجاوزات آمریکا باز است
۱۴۰۵-۰۴-۳۰
جریان عادی زندگی در بندرعباس
جریان عادی زندگی در بندرعباس
۱۴۰۵-۰۴-۳۰
خبرهای مرتبط

وداع با جگر گوشه های مردم ایران، تشییع و خاکسپاری اعضای تازه شناسایی شده شهدای دبستان شجره طیبه میناب

تشییع شهدای تازه شناسایی شده مدرسه شجره شیبه میناب

داغ میناب دوباره تازه شد/شناسایی ۶۸ پاره تن شهدای میناب

برچسب ها: میناب ، شجره طیبه ، فضای‌مجازی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 