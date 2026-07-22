رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در بازدید از روند اجرای طرح اتصال فاضلاب بادکی به تصفیه‌خانه ارومیه برلزوم رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی و حقوق عامه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی، به همراه دادستان عمومی و انقلاب ارومیه و جمعی از مدیران کل استان، در شانزدهمین بازدید کارگروه حقوق عامه دستگاه‌های اجرایی، از روند اجرای طرح اتصال شبکه فاضلاب منطقه بادکی به تصفیه‌خانه فاضلاب شهری ارومیه بازدید کردند.

در این بازدید میدانی، آخرین وضعیت اجرایی این طرح مهم زیست‌محیطی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ارائه‌شده، تصفیه‌خانه فاضلاب ارومیه با ظرفیت اسمی ۱۳۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز طراحی شده، اما در شرایط فعلی، حجم ورودی فاضلاب بیش از این ظرفیت است که ضرورت اجرای طرح اصلاحیه انشعابات را دوچندان می‌کند.

مدیران استانی ضمن تشریح جزئیات فنی طرح، از اقدامات تکمیلی نظیر استفاده از سیستم نانوحباب برای افزایش بهره وری تصفیه و نیز اجرای عملیات توسط دو پیمانکار در این منطقه خبر دادند و تأکید کردند که با اجرای اصلاحیه شبکه، دیگر شاهد بای‌پس (سرریز) فاضلاب نخواهیم بود و اتصال کامل شبکه بادکی، جان تازه‌ای به فرایند تصفیه فاضلاب شهر ارومیه می‌بخشد.

همچنین در حاشیه این بازدید، بر لزوم پیگیری جدی اعتبارات لازم برای راه‌اندازی مدول چهارم تصفیه‌خانه در اسرع وقت تأکید شد تا بتوان پاسخگوی رشد جمعیت و افزایش پساب شهری بود.

رئیس کل دادگستری استان در این بازدید با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق عامه، بر رعایت کامل شرایط زیست‌محیطی، اصول شهرسازی و استانداردهای فنی در فرایند اتصال شبکه تأکید کرد و خواستار نظارت مستمر بر کیفیت اجرای عملیات و جلوگیری از هرگونه آلودگی ثانویه در مسیر انتقال شد.

کارگروه حقوق عامه دادگستری آذربایجان‌غربی به‌طور منظم بر طرح های زیرساختی و زیستی استان نظارت دارد و این بازدیدها در راستای حل دغدغه‌های مردمی و تسریع در تکمیل طرح‌های اولویت‌دار انجام می‌شود.