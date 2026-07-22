پخش زنده
امروز: -
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در سفر به هرمزگان، بر تکمیل بیمارستانهای با پیشرفت ساخت بالای ۸۵ درصد و رفع چالشهای نیروی انسانی و دارویی در این استان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیماتی برای تکمیل زیرساختهای درمانی هرمزگان گفت: بر اساس سیاستهای حمایتی مجلس و دولت، مقرر شد برای تکمیل بیمارستانهای درحال ساخت با بیش از ۸۵ درصد پیشرفت، بودجه ویژهای اختصاص یابد این بیمارستانها زودتر به چرخه خدمت وارد شود.
استاندار هرمزگان نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر چهار بیمارستان در هرمزگان در حال ساخت است، افزود: بیمارستان ۵۳۰ تختخوابی بندرعباس، بیمارستان میناب، بیمارستان ستاره خلیج فارس و بیمارستان دندانپزشکی با پیشرفت بالای ۹۰ درصد در حال ساخت است.
محمد آشوری افزود: با حمایت مجلس و وزارت بهداشت میتوان سریعتر این بیمارستانها را تکمیل و تجهیز کرد.
معاون آموزشی وزیر بهداشت نیز که در این سفر اعضای کمیسیون بهداشت را همراهی میکرد، گفت: طرح بومیگزینی برای تربیت پرستاران در وزارت بهداشت تصویب شده است.
طاهره چنگیز افزود: هرمزگان در زمینه نیروی پرستاری با میانگین کشوری فاصله زیادی دارد که نیاز به جبران این کمبود است.
وی گفت: با موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهمیه پذیرش دانشجوی بومی در این استانها تا ۷۰ درصد افزایش مییابد.
معاون آموزشی وزیر بهداشت افزود: امکان جذب دانشجویان پرستاری در کنکور به صورت بورسیه در طول تحصیل فراهم شده است تا تعهد خدمت آنان در همان استان تضمین شود.
بیشتر بخوانید؛ توسعه بیمارستان فارابی بستک با کمک دولت و خیران سلامت
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به بازدید تیمهای کارشناسی این کمیسیون از مراکز درمانی هرمزگان گفت: در بررسیهای میدانی ۷۲ ساعته، ذخایر دارویی و خونی استان مطلوب ارزیابی شد.
سلمان اسحاقی افزود: برای رفع کمبود برخی اقلام دارویی، قرار شد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تعهدات خود را برای تأمین فوری این کمبودها در کمترین زمان اجرا کنند.
وی همچنین با تأکید بر پیگیری مطالبات کادر سلامت افزود: اولویتبندی پرداختها با تمرکز بر استانهایی که در مناطق جنگی هستند در دستور کار قرار گرفته است.