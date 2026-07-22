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سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بسیج همه امکانات ارتباطی، پایداری شبکهها را در شهرهای تهران، قم و مشهد در آیین تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب را اجرا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی، با راهبری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همکاری همه بخشهای عرصه ارتباطات، مجموعهای گسترده از کارهای فنی، توسعهای، نظارتی و پشتیبانی برای حفظ پایداری شبکههای ارتباطی در تهران، قم و مشهد اجرا شد.
استقرار حدود ۶۰ سایت سیار و افزایش ظرفیت صدها سایت ثابت، توسعه مسیرهای فیبر نوری و ارتقای تابآوری شبکه، پایش ۲۴ ساعته کیفیت مکالمه، اینترنت و پوشش ارتباطی، ایجاد بیش از یک ترابیت بر ثانیه ظرفیت جدید در هسته شبکه، ارسال بیش از ۳.۸ میلیارد پیامک اطلاعرسانی و نتیجه این کارها، مدیریت موفق ترافیک کمسابقه ارتباطات و حفظ کیفیت خدمتها برای مردم، رسانهها، دستگاههای اجرایی و نیروهای امدادی در زمان برگزاری آیینها بود.