\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0645\u062d\u0628\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc\u0634 \u0646\u0648\u0634\u062a: \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u0646 \u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0646\u0627\u0628\u0648\u062f\u06cc \u0633\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0647 \u06cc \u0634\u0645\u0627\u0633\u062a \u0641\u0631\u06cc\u0628 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u06a9\u0634 \u0631\u0627 \u0646\u062e\u0648\u0631\u06cc\u062f.