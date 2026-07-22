به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرحله استانی دوازدهمین جشنواره نوجوان خوارزمی با حضور ۷۳۰ دانش آموز دختر و پسر در شانزده محور علمی آغاز شد.

اسماعیل زندیه معاون متوسطه اول اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: در مرحله مدرسه‌ای این جشنواره، بیش از چهل و پنج هزار دانش آموز با یکدیگر رقابت کردند که برترین‌ها بعد از گذراندن مراحل منطقه‌ای و ناحیه‌ای به مرحله استانی رسیدند.

وی افزود: برگزیدگان مرحله استانی به مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی که تا پایان مردادماه برگزار می‌شود راه می‌یابند.