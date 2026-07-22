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مرحله استانی دوازدهمین جشنواره نوجوان خوارزمی با حضور بیش از هفتصد دانش آموز قمی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرحله استانی دوازدهمین جشنواره نوجوان خوارزمی با حضور ۷۳۰ دانش آموز دختر و پسر در شانزده محور علمی آغاز شد.
اسماعیل زندیه معاون متوسطه اول اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: در مرحله مدرسهای این جشنواره، بیش از چهل و پنج هزار دانش آموز با یکدیگر رقابت کردند که برترینها بعد از گذراندن مراحل منطقهای و ناحیهای به مرحله استانی رسیدند.
وی افزود: برگزیدگان مرحله استانی به مرحله کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی که تا پایان مردادماه برگزار میشود راه مییابند.