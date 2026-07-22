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آمریکا و متلاشی کردن تفاهم نامه اسلام آباد

جان مرشایمر استاد علوم سیاسی آمریکایی تاکید کرد آمریکا باید بداند که مسئله ایران راه حل نظامی ندارد ترامپ مجبور است هرگونه تفاهم نامه مربوط به آتش بس را این بار با شرایط سخت تری قبول کند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- ۲۲:۰۸
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برچسب ها: تفاهم‌نامه ، اسلام آباد ، مذاکرات ایران و آمریکا
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