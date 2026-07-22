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حمایت مردم انقلابی ایران از مردم جنوب در تجمعات شبانه

یوسف سلامی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با پلاکاردی به میان مردم در تجمعات شبانه رفته و از آنها در مورد یک پلاکارد سوال پرسیده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- ۲۱:۵۹
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، تجمع مردمی ، صرفه جویی در مصرف برق
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