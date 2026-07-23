در نشست کارگروه توسعه شهرستان مروست ، مهم‌ترین مسائل عمرانی، زیربنایی و توسعه‌ای شهرستان مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استان یزد: نشست کارگروه توسعه شهرستان مروست با حضور سیدمهدی طلائی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، محمدرضا صباغیان، نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل مدیریت بحران استان، فرماندار، امام جمعه مروست، مدیران کل حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در سالن جلسات فرمانداری مروست برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین مسائل عمرانی، زیربنایی و توسعه‌ای شهرستان مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت، از جمله محور‌های اصلی جلسه، پیگیری اخذ مجوز‌های لازم از کمیسیون ماده ۲۳ برای تکمیل بیمارستان تخصصی حضرت زینب (س) مروست بود که بر تسریع در روند تأمین اعتبارات و اجرای این پروژه تأکید شد.

همچنین ساماندهی ورودی شهر مروست، بهسازی و مرمت راه‌های شهرستان، تأمین آب شرب بخش ایثار و پیگیری اخذ مجوز‌های لازم از کمیسیون ماده ۲۳ برای احداث سد مروست از دیگر موضوعات مهم این نشست بود که توسط مسئولان ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی شهرستان، روند پیشرفت فیزیکی طرح‌ها، موانع اجرایی و راهکار‌های تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بررسی شد و بر هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات موجود و تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای شهرستان مروست تأکید شد.