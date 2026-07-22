تاج‌الدین صالحیان گفت: با همکاری مستمر و هماهنگی‌های لازم میان مقام‌های ایلام و استان واسط عراق، شرایط لازم برای میزبانی شایسته و تسهیل تردد زائران اربعین حسینی در مرز مهران فراهم شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ تاج‌الدین صالحیان در نشست مشترک هماهنگی اربعین حسینی که‌عصر امروز با حضور عدنان الزبیدی، معاون استاندار واسط عراق، حیدر نعمتی، فرماندار مهران و شماری از مدیران اجرایی دو استان در پایانه مرزی شهید سپهبد قاسم سلیمانی مهران برگزار شد؛ اظهار کرد: نشست‌های مشترک میان مسئولان ایلام و استان واسط با هدف هماهنگی بیش‌تر، رفع موانع و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران اربعین به صورت پیوسته برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: طرف ایرانی همه تعهد‌های و توافق‌ها با مقام‌های عراقی در نشست‌های پیشین را اجرایی کرده و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام تشریح کرد: بر پایه پیش‌بینی‌ها، موج اصلی تردد زائران در روز‌های آینده آغاز می‌شود و نشانه‌های افزایش ورود زائران به مرز مهران از اکنون نمایان است.

وی یادآوری کرد: بیش از ۶۲ درصد زائران ثبت‌نامی در سامانه سماح، مرز مهران را برای خروج از کشور برگزیده‌اند که این موضوع مسئولیت دستگاه‌های اجرایی دو استان را در مدیریت تردد و خدمات‌رسانی سنگین‌تر کرده است.

صالحیان تصریح کرد: شتاب در انتقال تجهیزات و اقلام موکب‌ها به خاک عراق، یکی از مطالبه‌های اصلی ستاد اربعین است و تحقق این موضوع نقش مهمی در ارتقای خدمات به زائران خواهد داشت.

معاون استاندار ایلام افزود: همکاری و هم‌افزایی سازنده میان مقام‌های دو استان در سال‌های گذشته بسیاری از مشکلات مرزی را برطرف کرده و این همکاری باید در ایام اوج سفر‌های اربعین نیز با قوت ادامه یابد.

وی تاکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امنیتی، انتظامی و امدادی در مرز مهران در آماده‌باش کامل قرار دارند و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت تردد، تأمین امنیت و ارائه خدمات مطلوب به زائران انجام شده است.

استان ایلام گرانیگاه اصلی سفر‌های اربعین به شمار می‌رود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، این مسیر را برای رسیدن به عتبات عالیات برمی‌گزینند.

توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، فراخ‌سازی مسیر‌های کوهستانی، بهبود شبکه روشنایی تونل‌ها و ایمن‌سازی راه‌های این استان مرزی از برنامه‌های پیوسته در سال‌های گذشته برای روان‌سازی سفر زائران اربعین بوده است.

روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفت‌وآمد می‌کنند که در اوج موج سفر‌های اربعینی این رقم به نزدیک ۴۰۰ هزار تردد می‌رسد.

امنیت بالا، نزدیکی به شهر‌های زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدمات‌دهی گسترده رفاهی و استقرار موکب‌های بی‌شمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهم‌ترین عوامل استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.

مهران هر سال در روز‌های اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زایران است؛ به گونه‌ای که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بین‌المللی گذر کردند.

گذرگاه مرزی مهران در ۹۵ کیلومتری جنوب‌باختری شهر ایلام (مرکز استان) قرار دارد.