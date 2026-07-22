مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی از اختصاص ۵۵۰ میلیارد ریال برای تقویت زیرساخت‌های تأمین آب و شبکه فاضلاب پیرانشهر با حمایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی از اختصاص ۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای احداث پکیج اضطراری تصفیه آب، بازسازی تجهیزات تأمین آب و تصفیه‌خانه فاضلاب شهرستان پیرانشهر خبر داد.

مجتبی نجفی در جریان بازدید ذوالفقار مهدی‌زاده، معاون بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از تأسیسات آب و فاضلاب پیرانشهر، اظهار کرد: با توجه به اهمیت پایداری تأمین آب شرب شهرستان، مقرر شد اعتبار مورد نیاز برای احداث پکیج اضطراری تصفیه آب در محل تأمین آب سد سیلوه و بازسازی تجهیزات موجود، به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال در دو مرحله از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تخصیص یابد.

وی افزود: در این بازدید، بر استقرار پکیج اضطراری تصفیه آب در پایین‌دست مخزن سه هزار مترمکعبی بندره و آغاز هرچه سریع‌تر عملیات اجرایی تأکید شد و دستورات لازم برای اجرای این طرح در کوتاه‌ترین زمان صادر شد.

ذوالفقار مهدی‌زاده، معاون بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار آب شرب پیرانشهر، اظهار کرد: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از اجرای طرح های اولویت‌دار و زیرساختی که موجب افزایش تاب‌آوری و پایداری خدمات آبرسانی می‌شود، حمایت خواهد کرد و تأمین اعتبار این طرح نیز در همین راستا انجام می‌شود.

در ادامه این بازدید، تصفیه‌خانه فاضلاب پیرانشهر نیز مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت که در راستای ارتقای عملکرد این تأسیسات، اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات تنش فاضلابی برای اجرای اقدامات بهسازی و بازسازی مورد موافقت قرار گرفت. همچنین اجرای طرح نانوحباب با هدف ارتقای فرآیند تصفیه فاضلاب، از طریق ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، در برنامه‌های اجرایی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قرار گرفت.

معاون بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین از ایستگاه پمپاژ بین‌راهی، چاه‌های سوغانلو، مجتمع آبرسانی کهنه‌خانه، پایانه مرزی تمرچین، سد سیلوه و سایر تأسیسات آبرسانی شهرستان پیرانشهر بازدید و روند بهره‌برداری، آمادگی تأسیسات و نیازهای توسعه‌ای این مجموعه‌ها را مورد بررسی قرار داد.