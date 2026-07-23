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مدیر امور عشایر سازمان جهادکشاورزی استان یزد از به اجرا درامدن طرح ایمنسازی دامهای سبک عشایر در برابر بیماری ویروسی تببرفکی در مناطق عشایری شهرستان ابرکوه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نیک روش گفت: این اقدام با مشارکت شبکه دامپزشکی ابرکوه و با هدف مهار سرایت بیماری و صیانت از داراییهای دامداران عشایر آغاز شده است، در این عملیات میدانی، جمعیت دامی قابلتوجهی از گوسفند و بز در مناطق عشایری زیر پوشش واکسیناسیون قرار میگیرند.
وی با تأکید بر اهمیت صنعت دامپروری در این منطقه و شرایط ویژه کوچرو، تصریح کرد: تحقق این همکاری مشترک با شبکه دامپزشکی، گامی مهم در جهت گسترش چتر ایمنی واکسیناسیون و شتاببخشی به روند پیشگیری از بیماریهاست.
نیک روش تببرفکی را یکی از خطرناکترین بیماریهای ویروسی برای دامها دانست و افزود: این بیماری علاوه بر تلفات سنگین، خسارات اقتصادی عمدهای به همراه دارد؛ از همین رو، انجام کامل و بهموقع واکسیناسیون، تنها راهکار عملی برای مهار این ویروس در گلههای عشایری به شمار میرود.