به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نیک روش گفت: این اقدام با مشارکت شبکه دامپزشکی ابرکوه و با هدف مهار سرایت بیماری و صیانت از دارایی‌های دامداران عشایر آغاز شده است، در این عملیات میدانی، جمعیت دامی قابل‌توجهی از گوسفند و بز در مناطق عشایری زیر پوشش واکسیناسیون قرار می‌گیرند.

وی با تأکید بر اهمیت صنعت دامپروری در این منطقه و شرایط ویژه کوچ‌رو، تصریح کرد: تحقق این همکاری مشترک با شبکه دامپزشکی، گامی مهم در جهت گسترش چتر ایمنی واکسیناسیون و شتاب‌بخشی به روند پیشگیری از بیماری‌هاست.

نیک روش تب‌برفکی را یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های ویروسی برای دام‌ها دانست و افزود: این بیماری علاوه بر تلفات سنگین، خسارات اقتصادی عمده‌ای به همراه دارد؛ از همین رو، انجام کامل و به‌موقع واکسیناسیون، تنها راهکار عملی برای مهار این ویروس در گله‌های عشایری به شمار می‌رود.