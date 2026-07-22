هشتمین نشست شورای فنی شرکت بازآفرینی شهری ایران با هدف گره‌گشایی از طرح‌های سنواتی و نیمه‌تمام برگزار شد و بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای احیای میراث تاریخی تأکید شد.

به گزارش گروه مسکنو شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، هشتمین جلسه شورای فنی و حل‌وفصل طرح‌های سنواتی به ریاست عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تشکیل شد تا گامی بلند برای تعیین تکلیف طرح‌های بلاتکلیف برداشته شود.

مجید روستا، عضو هیئت‌مدیره این شرکت، با تأکید بر ضرورت جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های عمومی، تسریع در رفع موانع اجرایی را اولویت اصلی این دوره دانست.

در این جلسه، برای طرح «موردستان» شیراز مقرر شد پس از طی مراحل قانونی در کمیسیون ماده پنج استان، اجرای آن با شتاب بیشتری از سر گرفته شود.

همچنین در خصوص بازآفرینی بافت تاریخی قم، تصمیم بر آن شد تا مرمت و بهسازی «خانه لاجوردی» با هدف بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی به شیوه BOT به بخش غیردولتی واگذار گردد.

در همین راستا، جانمایی احداث موزه شهید سرلشگر سید عبدالرحیم موسوی نیز در محله زندگی این فرمانده ارتش با هدف حفظ یادمان شهدای اقتدار بررسی شد.

اعضای شورا در ادامه، وضعیت طرح تعاونی مسکن کارگاه‌های کوچک سمنان را واکاوی کردند. مباحث مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ارتقای شیوه‌های نظارت فنی از دیگر محورهای مورد تأکید در این نشست بود.

همچنین پیش‌نویس دستورالعمل تشکیل شورای فنی برای انسجام‌بخشی به فعالیت‌ها نهایی شد. هدف نهایی این شورا، به حداقل رساندن زمان بهره‌برداری از طرح‌های سنواتی در راستای بهبود زیست‌پذیری شهری است.