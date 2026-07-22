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رئیس اتاق اصناف استان قزوین، با تشریح اقدامات این نهاد برای مدیریت بازار در شرایط خاص و جنگهای اخیر، از رسیدن به وضعیت تأمین پایدار کالا و عبور موفق از بحرانهای مقطعی با همافزایی دستگاههای اجرایی و قضایی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ابوالفضل ناصری در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به تفاوت عملکرد و سطح آمادگی در بحرانهای مختلف اظهار داشت: در نخستین تجربه مواجهه با شرایط جنگی، به دلیل غافلگیری، آمادگی لازم وجود نداشت؛ اما در «جنگ ۱۲ روزه»، با مدیریت منسجم استاندار، حمایتهای آیتالله مظفری و همراهی دستگاه قضا، توانستیم در کمتر از ۲۴ ساعت، التهابات موجود در عرضه اقلام اساسی نظیر نان و روغن را مهار و بازار را به وضعیت عادی بازگردانیم.
وی افزود: در این بازه زمانی، با وجود حضور بیش از ۸۰۰ هزار مهمان از تهران و استانهای همجوار در قزوین، با مدیریت جهادی و همکاری کارخانجات آرد و روغن که کالاهای خود را بهصورت امانی در اختیار شبکه توزیع قرار دادند، از ایجاد هرگونه کمبود و التهاب جلوگیری شد.
رئیس اتاق اصناف استان با اشاره به درسگرفتن از تجربیات گذشته تصریح کرد: پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، تیم اقتصادی استان با برگزاری جلسات مکرر، فرآیندهای تأمین کالا را بازنگری کرد. وی افزود: با تسهیل فرآیند واردات برای بنکداران و عمدهفروشان، ظرفیت تأمین کالاها بهطور چشمگیری افزایش یافت که نتیجه آن، مدیریت موفق بازار در «جنگ ۳۹ روزه» و «جنگ رمضان» بود؛ به طوری که در این دوران، استان قزوین هیچگونه کمبودی در کالاهای اساسی نداشت و در سطح کشور بهعنوان یکی از استانهای پیشرو شناخته شد.
ناصری خاطرنشان کرد: اقدامات اصناف استان در این دوره مورد تقدیر مقامات کشوری قرار گرفت و مفتخرم اعلام کنم که در نشست با رئیسجمهور، تقدیرنامههایی را از سوی وزرای مربوطه، رؤسای فراکسیونهای مجلس و رئیس اتاق اصناف ایران به دلیل عملکرد موفق در تأمین و توزیع مایحتاج عمومی دریافت کردهایم.
وی با تأکید بر اینکه این موفقیت مرهون پیشبینیهای دقیق و نظارتهای مستمر بوده است، یادآور شد: تیمهای نظارتی اتاق اصناف با جدیت هرگونه تخلف صنفی را رصد کرده و با متخلفان در این شرایط حساس، برخورد قانونی قاطع صورت میگیرد.
تشدید نظارتها بر بازار نان و کالاهای اساسی در قزوین/ افزایش ۱۰ برابری بازرسیها
رئیس اتاق اصناف استان قزوین از افزایش ۱۰ برابری بازرسیها از واحدهای صنفی استان در راستای تنظیم بازار و آرامشبخشی به فضای اقتصادی خبر داد.
ابوالفضل ناصری با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای مدیریت التهابات بازار در شهرستانها گفت: با تأکیدات ویژه دکتر نوذری، بازرسیها از سطح بازار با جدیت و به صورت سختگیرانه دنبال شد؛ بهطوریکه تنها در حوزه نانواییها، شاهد انجام بیش از ۱۴۰۰ مورد بازرسی در بازه زمانی مورد نظر بودیم.
وی افزود: راهبرد اصلی تیمهای بازرسی، حضور میدانی در تمامی خیابانها و بررسی مستقیم وضعیت پخت و عرضه نان بود تا کوچکترین خللی در تأمین مایحتاج عمومی مردم ایجاد نشود.
رئیس اتاق اصناف استان قزوین در خصوص اصلاح فرآیندهای تأمین کالا تصریح کرد: در جریان بازدیدهای میدانی، با شناسایی کمبودهای احتمالی در هر واحد صنفی، بلافاصله با رایزنی با مرکز و سایر شهرستانها، کالا یا سهمیه مورد نیاز تأمین و توزیع شد.
ناصری همچنین با اشاره به مدیریت صفهای نان در روزهای پرتقاضا خاطرنشان کرد: با پیشبینیهای انجام شده، سهمیه آرد واحدهای نانوایی که با مراجعات بیشتری مواجه بودند افزایش یافت و با افزایش تعداد شیفتهای کاری، تلاش شد تا دغدغه شهروندان در دسترسی به نان مرتفع گردد.
افزایش ده برابری بازرسیهای اتاق اصناف قزوین در راستای تأمین کالاهای اساسی و کنترل بازار
رئیس اتاق اصناف استان قزوین از افزایش چشمگیر فعالیتهای نظارتی و بازرسی در سطح استان خبر داد و تأکید کرد که در حال حاضر کشور با کمبود کالا در هیچ حوزهای، بهویژه کالاهای اساسی، مواجه نیست.
ابوالفضل ناصری، رئیس اتاق اصناف استان قزوین، اظهار داشت: در پی برخی نوسانات و التهابهای اخیر در بازار، اتاق اصناف با همکاری رؤسای اتحادیهها، برنامههای نظارتی خود را به شدت تقویت کرده است.
وی افزود: تعداد بازرسیهای ما نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ برابر شده و تنها در یک بازه زمانی، شاهد ۱هزار و ۴۰۰ مورد بازرسی بودهایم که هدف از آن نظارت ارشادی و اصلاح فرایندها بوده است.
وی با اشاره به نقش پررنگ رؤسای اتحادیهها در مدیریت بحرانهای احتمالی، افزود: رؤسای اتحادیهها و بازرسان با احساس مسئولیت بالا، تمام مرخصیهای خود را لغو کرده و به صورت شبانهروزی در سطح خیابانها و واحدهای صنفی حضور یافتهاند تا از تأمین بهموقع کالا و رفع مشکلات مردم اطمینان حاصل کنند.
رئیبس اتاق اصناف قزوین در خصوص وضعیت تأمین کالا و نوسانات قیمت کالاهای وارداتی ناشی از تغییر نرخ ارز، تصریح کرد: «با توجه به مدیریت صحیح در زنجیره تأمین و نقش نظام تأمین کالا، ما در کشور با کمبود کالا مواجه نیستیم و حتی در برخی موارد مازاد کالا داریم. در خصوص کالاهای وارداتی، سیستمهای نظارتی بهروز شدهاند تا تغییرات قیمت بر اساس نرخ روز ارز بهدرستی اعمال شود.»
ناصری ضمن تشکر از تیم تنظیم بازار کشور و مدیریت اتاق اصناف ایران، تأکید کرد که تمرکز اصلی بر رفع مشکلات مردم در حوزه کالاهای اساسی و نظارت بر قیمتگذاری عادلانه در فروشگاهها است.
درخواست اتاق اصناف قزوین برای بازنگری در نظام مالیاتی و اصلاح کدهای صنفی
رئیس اتاق اصناف قزوین، ضمن اشاره به چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی استان، بر ضرورت بازنگری در قوانین مالیاتی و اصلاح نظام شناسایی مشاغل تاکید کرد.
ناصری، در این خصوص اظهار داشت: یکی از بزرگترین معضلات فعلی اصناف، عدم تطابق در تعیین کدهای صنفی و به تبع آن، محاسبه نادرست مالیات بر اساس گردش مالی به جای سود خالص است.
وی خاطرنشان کرد که در بسیاری از ردههای صنفی، به دلیل تشخیص غیرکارشناسی در ادوار گذشته، درصدهای مالیاتی بسیار بالاتر از سود واقعی در نظر گرفته شده است.
رئیس اتاق اصناف قزوین همچنین با اشاره به هزینههای گزاف دفترداری و پلمپ دفاتر برای واحدهای خرد، خواستار توجه مسئولان کشوری برای ایجاد شفافیت و اصلاح سازوکارهای مالیاتی شد تا از فشار مضاعف بر اصناف جلوگیری شود.
رئیس اتاق اصناف استان قزوین، با اشاره به پتانسیلهای اقتصادی بالای این استان، از جایگاه ویژه قزوین در تولید و توزیع محصولات استراتژیک کشور خبر داد و همزمان بر ضرورت رعایت قوانین درج قیمت توسط کسبوکارها تأکید کرد.
ناصری، با ابراز خرسندی از ارتقای سطح کیفیت تولیدات خصوصی در استان، اظهار داشت: استان قزوین در حوزه بستهبندی و کیفیت محصولات، جزو دو اولویت نخست کشور قرار دارد. ما با داشتن تولیدکنندگان صنعتی و پرتوان، نقش کلیدی در تأمین نیازهای ملی ایفا میکنیم.
وی در ادامه با اشاره به نقش محوری استان در زنجیره تأمین مواد غذایی، افزود: «قزوین سهم قابل توجهی در توزیع روغن خوراکی کشور دارد و در حوزههای تولید و صادرات آرد، گوشت و تخممرغ، یکی از استانهای پیشرو و صادرکننده محسوب میشود. این توانمندیها نشاندهنده خودکفایی و پویایی اقتصادی استان ماست.»
رئیس اتاق اصناف قزوین در بخش دوم سخنان خود با پرداختن به موضوع نظارت بر بازار، بر لزوم اجرای دقیق فصل هشتم قانون نظام صنفی مبنی بر درج قیمت کالا» تأکید کرد. ناصری اظهار داشت: «عدم درج قیمت توسط برخی فروشندگان، برخلاف قانون است. حتی با وجود تغییرات در قیمت تمامشده، فروشنده موظف است قیمت نهایی را بر اساس سود مجاز و قیمت خرید خود مشخص و درج کند.
وی همچنین با اشاره به همکاری نزدیک با سازمان تنظیم قیمت و توزیع کالا و سازمان تعزیرات عمومی، تصریح کرد: ما در حوزه نرخگذاری بسیار دقیق عمل میکنیم و تلاش میکنیم نرخها در کمیسیونهای نظارت با دقت بالا و بدون اتلاف وقت، بر اساس واقعیتهای بازار تعیین شوند. در همین راستا، طی یک سال گذشته حدود هزار و سیصد پرونده جهت نظارت بر نرخها و درج قیمت ارسال شده است.
ناصری د با اشاره به رویکرد ترکیبی تشویق و بازدارندگی در برخورد با کسبوکارها، خاطرنشان کرد: علاوه بر برخورد قانونی با متخلفان، از کسبوکارهایی که قوانین را رعایت میکنند، تقدیر و تشویق میشود تا نظم در بازار استان حفظ گردد.
تأکید رئیس اتاق اصناف قزوین بر لزوم نظارت بر زنجیره توزیع و کنترل قیمتهای کلان در بازار
ابوالفضل ناصری، رئیس اتاق اصناف قزوین، به بررسی چالشهای تعیین قیمت در بازار و لزوم تغییر رویکرد نظارتی از سطح خردهفروشان به سمت زنجیره توزیع و عمدهفروشان پرداخت.
وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر بازار، تصریح کرد که تغییرات جزئی و کوتاهمدت در نرخ دلار، لزوماً نباید باعث انتظار غیرواقعی برای تثبیت نرخ کالاها در سطح تکفروشی شود؛ چرا که قیمتگذاری بر اساس هزینههای خرید قبلی و عرف بازار صورت میگیرد.
لزوم نظارت بر حوزه پخش و عمدهفروشی
رئیس اتاق اصناف قزوین با تأکید بر این نکته که عامل اصلی تغییر قیمتها در سطح کلان، نه فروشندگان خرد، بلکه حوزه پخش و توزیع است، اظهار داشت: قیمتهای نهایی کالاها، چه در بخش لوازم خانگی و چه در حوزه طلا، عمدتاً توسط شرکتها و توزیعکنندگان بزرگ تعیین میشود. بنابراین، تمرکز نهادهای نظارتی از جمله سازمان تعزیرات باید به سمت کنترل رادیکال در حوزه توزیع و شرکتهای عرضه کننده معطوف گردد.
وی افزود: یک فروشگاه کوچک که با موجودی محدود فعالیت میکند، تأثیری بر روند کلی قیمت بازار ندارد، اما نهادهایی که با حجم بالای کالا در سطح کشور توزیع میکنند، تعیینکننده اصلی قیمت هستند و باید تحت نظارت دقیق قرار گیرند.
چالش کالاهای وارداتی و مدلهای سفارش مستقیم
ناصری با اشاره به ماهیت فعالیت برخی اصناف، بهویژه در حوزه لوازم خانگی، خاطرنشان کرد که بسیاری از کالاها به صورت سفارش مستقیم مشتری و با چرخه زمانی بسیار کوتاه (یک تا دو روز) از تهران تأمین و به مشتری تحویل داده میشوند.
وی افزود: در این مدل کسبوکار، کالا برای مدت طولانی در انبار یا فروشگاه باقی نمیماند، لذا قیمتگذاری مستقیماً با نوسانات لحظهای زنجیره تأمین در ارتباط است.
رئیس اتاق اصناف قزوین در پایان با پاسخ به پرسشی پیرامون تفاوت قیمت یک کالای مشابه در مغازههای مختلف، اظهار داشت که تفاوت قیمتها میتواند ناشی از عوامل مختلفی نظیر نوع گارانتی، مبدأ تولید و مشخصات فنی و خدمات پس از فروش باشد و این موضوع لزوماً به معنای عدم رعایت قوانین نیست.