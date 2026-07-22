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وداع با جگر گوشه های مردم ایران، تشییع و خاکسپاری اعضای تازه شناسایی شده شهدای دبستان شجره طیبه میناب

۶۸ قطعه از اعضای تازه شناسایی شده پیکر مطهر شهدای مدرسه شجره طیبه میناب با حضور مردم ولایتمدار هرمزگان صبح امروز تشییع و به خاک سپرده شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- ۲۱:۴۱
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برچسب ها: میناب ، شجره طیبه ، شهدای دانش آموز
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