به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت رحیم زارع با اشاره به ورود دیوان محاسبات کشور به موضوع ترک فعل وزارت نفت در راه‌اندازی «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی»، گفت: قانون برنامه هفتم توسعه در این زمینه تکلیف روشنی را بر عهده وزارت نفت گذاشته و انتظار می‌رود این وزارتخانه در چارچوب زمان‌بندی تعیین‌شده، اقدامات لازم را برای اجرای کامل این حکم انجام دهد.

نماینده «آباده، بوانات و خرم بید و سرچهان» در مجلس با اشاره به جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم توسعه افزود: بر اساس این حکم، وزارت نفت مکلف است سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی را با دو بخش «بانک اطلاعات و داده» و «نصب دستگاه‌های سنجش الکترونیک هوشمند جرمی» در خطوط لوله، مخازن، انبار‌ها و سایر مجاری صنعت نفت ایجاد کند تا امکان پایش و رصد لحظه‌ای جریان نفت خام، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی، فرآورده‌های گازی و محصولات پتروشیمی از مرحله برداشت و تولید تا انتقال، ذخیره‌سازی، مصرف و صادرات فراهم شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای این سامانه می‌تواند به افزایش شفافیت در زنجیره انرژی کشور، ارتقای نظارت، کاهش خطا‌های آماری، جلوگیری از هدررفت منابع، مقابله با قاچاق و انحراف فرآورده‌ها و همچنین تصمیم‌گیری دقیق‌تر در حوزه سیاست‌گذاری انرژی کمک کند.

زارع با بیان اینکه تحقق دولت هوشمند و حکمرانی داده‌محور در بخش انرژی نیازمند تکمیل چنین زیرساخت‌هایی است، تصریح کرد: امروز استفاده از سامانه‌های هوشمند و برخط، یکی از الزامات مدیریت منابع ملی است و هر میزان که اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد، امکان برنامه‌ریزی و نظارت نیز افزایش خواهد یافت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه اجرای احکام برنامه هفتم باید با جدیت دنبال شود، اظهار کرد: مجلس و دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه دیوان محاسبات، اجرای قوانین را مطالبه می‌کنند و انتظار این است که همه دستگاه‌های اجرایی نیز در چارچوب تکالیف قانونی خود عمل کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی صرفاً یک پروژه فناورانه نیست، بلکه یکی از زیرساخت‌های مهم حکمرانی در حوزه انرژی کشور به شمار می‌رود و با توجه به آثار مثبت آن در شفافیت، نظارت و صیانت از منابع ملی، نباید اجرای آن با تأخیر یا غفلت مواجه شود.

دیوان محاسبات کشور به ترک فعل وزارت نفت در ایجاد «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» ورود کرد

گفتنی است؛ مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور در گزارش خود در این بخش آورده است؛ دیوان محاسبات در اجرای وظایف قانونی، روند اجرای جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت را مورد بررسی قرار داده و گزارش اقدامات انجام‌شده، میزان پیشرفت ایجاد سامانه و استقرار تجهیزات پایش و سنجش را از وزارت نفت مطالبه کرده‌است. باتوجه به تکلیف قانونی وزارت نفت برای راه‌اندازی این سامانه با هدف رصد لحظه‌ای جریان نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در سراسر زنجیره تا پایان سال دوم برنامه هفتم، عدم اجرای این حکم دارای ضمانت اجرای قانونی بوده و مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

دیوان محاسبات تا حصول نتیجه، پیگیری اجرای کامل این حکم قانونی را از تمامی دستگاه‌های مسئول ادامه خواهد داد