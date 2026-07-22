رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: اولویت ما پایان دادن به رنج و درد و بازگرداندن زندگی شرافتمندانه برای مردم غزه است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: بازگرداندن زندگی شرافتمندانه برای مردممان در غزه، که حق اصیل ملت ماست، از اولویت‌های ماست. در هر مسیر و زمینه‌ای برای پایان دادن به رنج و درد شما تلاش می‌کنیم تا دوباره غزه‌ای زیبا و درخشان بسازیم.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، روز چهارشنبه در نخستین سخنرانی رسمی خود پس از انتخاب به عنوان رئیس دفتر سیاسی این جنبش، با تأکید بر تداوم راه و مشی پیشین، اعلام کرد که همان مسیر فرماندهان و رهبران را ادامه می‌دهد.

الحیه با اشاره به حساسیت مرحله کنونی تصریح کرد: «این مسئولیت را در برهه‌ای بسیار حساس از تاریخ آرمان فلسطین بر عهده گرفته‌ام و امانتی بر گردن من است».

رئیس جدید دفتر سیاسی حماس در بخشی از سخنان خود، مردم غزه را خطاب قرار داد و گفت: «به مردم غزه می‌گویم که ما به تلاش خود در تمام مسیر‌ها و جهت‌ها ادامه خواهیم داد تا رنج و درد را از شما دور کنیم».

وی با اشاره به اهمیت کرانه باختری، تأکید کرد: «دفاع از کرانه باختری مسئولیتی است که بر عهده ماست».

الحیه همچنین به اهالی قدس اشغالی، کرانه باختری شجاع و همه آزادگان جهان که از آرمان فلسطین حمایت می‌کنند، درود فرستاد و گفت: «دفاع از آرمان خود مسئولیتی است که بر گردن همه ما تا زنده هستیم، قرار دارد.

رئیس دفتر سیاسی حماس در ادامه، چهار اولویت اصلی جنبش را به شرح زیر برشمرد:

۱. بازگرداندن زندگی شرافتمندانه به غزه: الحیه تأکید کرد که بازگرداندن زندگی شرافتمندانه به اهالی غزه به عنوان حق مسلم ملت فلسطین، یکی از اولویت‌های جنبش حماس بوده و این جنبش در همه مسیر‌ها برای غزه، کرانه باختری، قدس و اسرای فلسطینی اقدام خواهد کرد.

۲. تحقق وحدت ملی: الحیه وحدت ملی را دومین اولویت جنبش دانست و گفت: «ما دست خود را به همه فلسطینیان دراز می‌کنیم» و بر ضرورت آغاز گفت‌وگوی ملی با تمامی گروه‌های فلسطینی، به ویژه سازمان آزادی‌بخش فلسطین، تأکید کرد.

۳. تقویت جایگاه غزه در هویت فلسطینی: وی بر اهمیت جایگاه غزه در هویت فلسطینی و ضرورت آزادی اسرا و پایان دادن به رنج مردم فلسطین تأکید کرد.

۴. تقویت روابط راهبردی با محیط اسلامی: الحیه چهارمین اولویت را تقویت روابط راهبردی جنبش با محیط اسلامی خود برشمرد و تصریح کرد: «ما به روی تمامی اجزای امت اسلامی گشوده‌ایم.

خلیل الحیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت که جنبش حماس بر اهمیت انتقال به مرحله دوم آتش‌بس و توافق غزه تأکید دارد.

رئیس دفتر سیاسی حماس از حامیان فلسطین این گونه قدردانی کرد: «ما به همه کسانی که از فلسطین حمایت کردند و در برابر جنگ نابودی، در کنار غزه ایستادند، سلام و درود می‌فرستیم. به ویژه به برادرانمان در یمن، لبنان، عراق و ایران که از ما حمایت کردند و با خون و سلاح خود در این راه همراه ما بودند.

الحیه گفت: «ما از ادامه خیزش‌ها و اقدامات مردمی در سطح جهان که از مردم فلسطین حمایت می‌کند، دعوت می‌کنیم، تا زمانی که این ظلم از آنها برداشته شود و حقوقشان به دست آید، به این تحرکات و اقداماتشان ادامه دهند.»

وی افزود: «ما در حماس از تمام کسانی که از سراسر جهان برای ابراز همبستگی با فلسطین بیرون آمده‌اند، قدردانی می‌کنیم و همواره خواستار هر نوع حمایت و همراهی هستیم».

رئیس دفتر سیاسی حماس با اشاره به وضعیت کنونی منطقه، گفت: «صحنه امروز تأیید می‌کند که ثبات و امنیت مردم فلسطین، کلید امنیت و ثبات در منطقه است.»

وی خطاب به جامعه بین‌المللی اظهار داشت: «به جامعه بین‌المللی می‌گوییم که معیار عدالت کاملاً ساقط می‌شود، اگر در حمایت از کودکان غزه ناتوان باشید».

خلیل الحیه با ابراز اطمینان از پیروزی نهایی، گفت: «ما اطمینان داریم که مسیر جهاد و مقاومت مردم ما، در نهایت به پیروزی خواهد انجامید، هرچند که این مسیر طولانی باشد».

رئیس دفتر سیاسی حماس در پایان سخنان خود با ابراز اطمینان از پیروزی نهایی، گفت: ما اطمینان داریم که مسیر جهاد و مقاومت مردم ما، در نهایت به پیروزی خواهد انجامید، هرچند که این مسیر طولانی باشد. ما به این عهد پایبندیم.