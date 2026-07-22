مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری کرمان در بازدید از روستا‌های شهرستان رفسنجان، بر توسعه صنایع تبدیلی، گردشگری روستایی، توانمندسازی جوامع محلی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری کرمان در بازدید از روستا‌های شهرستان رفسنجان، بر توسعه صنایع تبدیلی، گردشگری روستایی، توانمندسازی جوامع محلی و برندسازی روستا‌ها به‌عنوان مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری برای رونق اقتصاد روستا‌ها تأکید کرد.

مالک اژدری، در سفر به شهرستان رفسنجان و بازدید از روستا‌های بخش مرکزی، بخش فردوس و بخش نوق گفت: ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی و منابع طبیعی، شناسایی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و تنوع زیستی، انتخاب و ارزیابی سایت‌های مناسب گردشگری و برندسازی روستا‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های دفتر امور روستایی در سال جاری است.

وی افزود: توسعه بازاریابی محصولات روستایی و معرفی مقاصد گردشگری، حمایت از کارآفرینی، ایجاد اشتغال پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت منابع انسانی، نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت جوامع محلی است.