علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب، با صدور هشداری شدید نسبت به هرگونه اقدام نظامی علیه ایران، تأکید کرد که تصور ضربه‌زدن کم‌هزینه، خطایی راهبردی خواهد بود که پیامد‌های آن به‌سرعت فراتر از میدان نبرد، کل بازار انرژی و اقتصاد جهانی را مختل خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب، با اشاره به توانایی‌های بازدارندگی جدید ایران اظهار داشت که هرگونه "محاسبه غلط" از سوی کاخ سفید، می‌تواند با "یک حرکت" جریان انرژی و تجارت جهانی را دچار اختلال کند.

او تأکید کرد که در مرحله جدید بازدارندگی، فرماندهی واحد جبهه مقاومت، تنگه‌های استراتژیک هرمز و باب‌المندب را به‌عنوان خطوط مقدم دفاعی با اهمیتی برابر می‌داند.

وی در ادامه افزود که آمریکا اگرچه درس‌هایی از تاریخ ایران گرفته، اما هنوز "جغرافیای قدرت" را درک نکرده است.

به گفته این مقام ارشد، واشنگتن با تهدید ایران، بسیج متحدین منطقه‌ای و فعال‌سازی لابی اروپا، نه‌تنها به امنیت و ثبات بیشتر دست نخواهد یافت، بلکه پیامد اشتباهات خود را به سطحی جهانی ارتقا می‌دهد. این هشدار در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها بر سر کنترل تنگه هرمز و تهدیدات آمریکا برای حمله به زیرساخت‌های ایران به اوج خود رسیده است.