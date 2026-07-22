سرمربی صنعت نفت آبادان گفت: ما کاری به اعتراض مس رفسنجان به فیفا نداریم ما طبق قوانین فدراسیون ایران لیگ برتری هستیم.

غلامرضا خلیفه در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما گفت: تصمیم فدراسیون فوتبال برگزاری پلی آف بین تیم صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان بوده و این تصمیم بر اساس قوانین و شرایط موجود اتخاذ شده و مربوط به یک هفته یا یک مقطع زمانی خاص نیست بنابراین ما خودمان را لیگ برتری می‌دانیم.

وی افزود: پس از چهار هفته دشوار، توانستیم اختلاف امتیاز خود را با رقبا افزایش دهیم و با شایستگی به جایگاه صعود برسیم. از دلایل عدم حضور تیم مس رفسنجان اطلاعی نداریم، اما معتقدم اگر تیمی قرار است به رده بالاتر صعود کند، بهتر است این اتفاق در زمین فوتبال رقم بخورد. انتظار داشتیم مس رفسنجان در مسابقه حاضر شود، اما این تیم بیشتر به فضاسازی رسانه‌ای پرداخت.

خلیفه ادامه داد: با توجه به شرایط کشور، فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت مسابقات ادامه پیدا نکند و بر اساس جدول، مس رفسنجان سقوط کرد. صنعت نفت آبادان نیز با کسب امتیاز، شایستگی خود را برای صعود به لیگ برتر ثابت کرد.

وی از بازیکنان، اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل باشگاه و تمامی افرادی که در این مسیر همراه تیم بودند قدردانی کرد و گفت: این صعود را به مردم شریف آبادان تقدیم می‌کنم.