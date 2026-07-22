رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان، با اشاره به وقوع تصادفات ناشی از سرعت غیرمجاز، بیان داشت: سرعت غیرمجاز، یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز تصادفات مرگبار در جاده‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان، با اشاره به وقوع تصادفات ناشی از سرعت غیرمجاز، بیان داشت: سرعت غیرمجاز، یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز تصادفات مرگبار در جاده‌هاست.

سرهنگ "جهانشاهی" افزود: فراتر از تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی، سرعت بالا باعث کاهش زمان واکنش راننده و افزایش شدید شدت برخورد در صورت بروز حادثه می‌شود.

وی تأکید کرد: در سرعت‌های بالا، حتی کوچک‌ترین مانع نیز می‌تواند منجر به خروج خودرو از مسیر یا برخورد با موانع شود.

رئیس پلیس راه جنوب استان در پایان خاطرنشان کرد: به‌یاد داشته باشید؛ هیچ مقصدی ارزش جان شما و عزیزانتان را ندارد، پس آرام برانید تا سفری ایمن و سلامت داشته باشید.