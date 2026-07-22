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سومین کاروان زیارت اولی های سال جاری شهرستان ارومیه راهی مشهد مقدس شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سومین کاروان زیارتاولیهای سال جاری شهرستان ارومیه با همت دبیرخانه کانونهای خدمت رضوی شهرستان ارومیه و مشارکت خیرین، راهی مشهد مقدس شد.
در این مرحله، ۴۴ نفر از افراد جامعه هدف که پیشتر شناسایی شدهاند، در قالب یک سفر ۶ روزه به زیارت بارگاه منور حضرت امام رضا (ع) و مزارمطهر امام شهید خامنه ای رضوان الله اعزام شدند.
بر اساس این برنامه، زائران سه روز میهمان حضرت علیبنموسیالرضا (ع) در مشهد مقدس خواهند بود و تمامی هزینههای اسکان و اطعام آنان ازسوی آستان قدس رضوی تأمین شده است.
این اقدام برای ترویج فرهنگ زیارت و فراهم کردن فرصت تشرف برای زیارتاولیها، با همکاری خادمیاران رضوی و همراهی خیرین شهرستان ارومیه اجرا شده است.