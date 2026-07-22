به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سومین کاروان زیارت‌اولی‌های سال جاری شهرستان ارومیه با همت دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی شهرستان ارومیه و مشارکت خیرین، راهی مشهد مقدس شد.

در این مرحله، ۴۴ نفر از افراد جامعه هدف که پیش‌تر شناسایی شده‌اند، در قالب یک سفر ۶ روزه به زیارت بارگاه منور حضرت امام رضا (ع) و مزارمطهر امام شهید خامنه ای رضوان الله اعزام شدند.

بر اساس این برنامه، زائران سه روز میهمان حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) در مشهد مقدس خواهند بود و تمامی هزینه‌های اسکان و اطعام آنان ازسوی آستان قدس رضوی تأمین شده است.

این اقدام برای ترویج فرهنگ زیارت و فراهم کردن فرصت تشرف برای زیارت‌اولی‌ها، با همکاری خادمیاران رضوی و همراهی خیرین شهرستان ارومیه اجرا شده است.